Jackery feiert den Nikola Tesla Day und gewährt zum Amazon Prime Day bis zu 40 % Rabatt auf ausgewählte Powerstations und Solargeneratoren

Frankfurt, Germany (ots/PRNewswire) - Erfinder, Visionär, lang verkanntes Genie:

Ohne Nikola Tesla wäre die Welt vielleicht eine andere, hat er doch das

Zeitalter der Elektrizität eingeläutet. In Anerkennung seiner bahnbrechenden

Beiträge feiert die Welt den Elektroingenieur am 10. Juli. Als führender

Anbieter von mobilen, umweltfreundlichen Energielösungen für den Outdoor-Bereich

zelebriert auch Jackery dieses Datum - und zwar mit Rabatten von bis zu 40 % auf

ausgewählte Produkte zum Amazon Prime Day am 11. und 12. Juli, die teils bereits

zum heutigen Nikola Tesla Day gelten.



Jackery Explorer Modelle zum vergünstigten Preis