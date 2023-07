Falschinformationen im Unternehmen So können Arbeitgeber dagegen vorgehen (FOTO)

Düsseldorf (ots) - In vielen Firmen gibt es klare Prozesse und Abläufe - an die

sich leider längst nicht jeder Mitarbeiter hält. Oft, weil die selbst entdeckte

Abkürzung leichter erscheint. Doch so entstehen regelmäßig Qualitätsmängel -

oder Probleme bei der Sicherheit. Besonders kritisch wird es, wenn neue

Mitarbeiter in die Firma kommen und von Kollegen die falschen Methoden lernen.

Dabei sind sie sich meist gar nicht bewusst, welches Risiko damit einhergeht.

Was aber kann ein Arbeitgeber tun, damit keine Falschinformationen im

Unternehmen kursieren?



Falschinformationen erkennen