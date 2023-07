XCMG Machinery unterzeichnet Kooperationsvereinbarung mit Martifer

Xuzhou, China (ots/PRNewswire) - XCMG Machinery ("XCMG", SHE:000425) hat eine

Kooperationsvereinbarung mit Martifer unterzeichnet, einem weltweit führenden

Unternehmen in den Bereichen Bauwesen und neue Energietechnik mit Sitz in

Portugal, um die Anwendungsbereiche von Sanitäreinrichtungen und

Ausrüstungskomponenten für neue Energien von XCMG in Portugal auszubauen.



An der feierlichen Vertragsunterzeichnung nahmen Zhao Bentang, chinesischer

Botschafter in Portugal, Liu Jiansen, Vice President von XCMG und

Generaldirektor von XCMG Import and Export Co., Ltd., sowie Jorge Martins, CEO

von Martifer, teil.