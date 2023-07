BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland will der Ukraine beim Nato-Gipfel weitere Waffenlieferungen in größerem Umfang zusagen. Es werde dort "sehr substanzielle" Ankündigungen geben, hieß es am Montag aus deutschen Regierungskreisen in Berlin. Gleichzeitig wurde dem ukrainischen Wunsch nach einer formellen Einladung in die Nato eine klare Absage erteilt: "Für eine Einladung der Ukraine, für konkrete Schritte in Richtung Mitgliedschaft (ist) der Zeitpunkt nicht da. Hierfür gibt es auch unter den Verbündeten keinen Konsens."

Für die Ukraine schwinden damit die letzten Hoffnungen auf eine eindeutige Nato-Beitrittsperspektive beim Gipfel im litauischen Vilnius. Unklar ist, ob der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj unter diesen Umständen überhaupt anreist. Er hatte seine Teilnahme am Gipfel am Wochenende davon abhängig gemacht, dass die Entscheidung über die Beitrittsperspektive der Ukraine erst dort fällt. "Ich will nicht zum Spaß nach Vilnius fahren, wenn die Entscheidung schon vorher gefallen ist", hatte er dem US-Sender ABC gesagt.