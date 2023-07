Fiber Experts kauft Elecnet GmbH

Düsseldorf (ots) - Im Rahmen eines Share Deals hat die Fiber Experts Deutschland

GmbH (FED) die gesamten Anteile an der Eschborner Elecnet GmbH übernommen. Das

auf die Realisierung von Breitbandnetzen spezialisierte Unternehmen aus

Düsseldorf wächst mit dieser Transaktion weiterhin sehr schnell. Raimund

Winkler, CEO der Fiber Experts, stellt fest: "Mit der Akquisition der Elecnet

setzen wir unseren Wachstumskurs konsequent fort. Wir bauen unsere Position im

deutschen Glasfasermarkt als eines der führenden, digitalen Bauunternehmen aus.

Nur zwei Jahre nach unserer Gründung werden wir in 2023 bereits die Schwelle von

über 130 Mio. Euro Umsatz überschreiten."



Mit mehr als 250.000 HPs in der Realisierung ist FED der größte FTTH Turn-Key

Provider in Deutschland.