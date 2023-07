Nikola: Finaler Rohrkrepierer oder beginnt jetzt eine neue Tesla-Story?

Das in Phoenix ansässige Unternehmen teilte mit, dass es von der kalifornischen Verkehrskommission 41,9 Millionen US-Dollar für den Bau von sechs Wasserstofftankstellen für schwere Nutzfahrzeuge in Südkalifornien erhalten hat. Sie werden unter dem Markennamen Hyla betrieben, den Nikola gemeinsam mit seinem Partner Voltera eingeführt hat.

Der Zuschuss "wird es uns ermöglichen, den Aufbau einer emissionsfreien Wasserstoffbetankungsinfrastruktur zu beschleunigen, die für den erfolgreichen Start unserer Wasserstoff-Brennstoffzellen-Elektrotrucks im Juli von entscheidender Bedeutung ist", so Carey Mendes, Präsident von Nikola, in einer per E-Mail übermittelten Erklärung.