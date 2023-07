BERNSTEIN RESEARCH stuft Siemens Energy auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Underperform" belassen und bleibt äußerst vorsichtig. Analyst Nicholas Green fasst zwei Wochen nach der Gewinnwarnung in einer am Montag vorliegenden Studie die Fakten und Hypothesen zum "Turbinegeddon" zusammen. Er glaubt, dass rund 700 Anlagen von den Problemen betroffen sind und sieht ein nicht unwesentliches Risiko, dass die Kosten letztlich deutlich über den avisierten "über 1 Milliarde Euro" liegen werden./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2023 / 19:11 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2023 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

