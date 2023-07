Alarm für Anleger! Zeigt sich der Markt jetzt von seiner "blutigen" Seite?

Der S&P und der Nasdaq hielten sich noch besser, verloren aber währungsbereinigt auch knapp zwei Prozent. Ich gehe davon aus, dass diese Bewegung erst der Anfang war. Das Chartbild sieht in jedem Fall schlecht aus. Die Märkte können hier problemlos zügig fünf bis zehn Prozent fallen, ohne den übergeordneten Aufwärtstrend der letzten Quartale in Gefahr zu bringen. Eine genaue Analyse meiner Markterwartung habe ich schon letzte Woche bei Leeway im Blogartikel "Vorsicht ist geboten" veröffentlicht. Bisher wird sie minutiös abgearbeitet", so die Analysten-Predigt an die Anlegerschar.

Und was macht die Aktie der Woche? "Die Aktie der Woche feiert einen Erfolg der anderen Art, indem sie ihren Abonnenten hilft, während dieser turbulenten Marktphase das Kapital zu schützen", meint Lars Wißler.

Und weiter: "Nachdem ich seit Oktober letzten Jahres korrekterweise überzeugter Bulle war und teilweise auch hier als 'der Börse letzter Bulle' bezeichnet wurde, bin ich nun temporär in das pessimistische Lager gewechselt. Monatelang stiegen die Märkte und wir konnten mit der Aktie der Woche im ersten Halbjahr eine Rendite von 35 Prozent einfahren. Pünktlich zur Schwächephase sind wir aus dem Markt gegangen. Letzte Woche, während der DAX am Donnerstag um 2,5 Prozent einbrach, war meine Empfehlung für die Aktie der Woche: Cash halten und abwarten. So konnten wir entspannt zusehen und die Verluste tangierten uns nicht. Durch das temporäre Aussetzen konnten meine Abonnenten effektiv eine Rendite zwischen 1,2 und 3,5 Prozent erzielen, dem durchschnittlichen Marktabschlag der letzten Woche. Zudem sparten wir Handelsgebühren und mussten keinen Finger rühren", erklärt Lars Wißler.

Autor: Christoph Morisse, wallstreetONLINE Zentralredaktion

