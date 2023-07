Eine Korrektur sollte den 10er-EMA im Wochenchart im Bereich von 4.320 Punkten anlaufen. Hier liefen Korrekturen im übergeordneten Aufwärtstrend im Wochenchart im SP500 in den Vormonaten immer wieder aus. In der Folge könnte der SP500 wieder ansteigen und einen erneuten Angriff auf den oberen Fibonacci-Fächer im Wochenchart unternehmen. Rutscht der SP500 allerdings unter die Unterstützung bei 4.300 Punkten nach unten durch, würde ein Schwächesignal generiert und ein weiterer Rücklauf bis zur Unterstützung bei 4.200 Punkten wahrscheinlich werden.

S&P 500 - Nachhaltiger Abprall am Fibonacci-Fächer steht weiter aus

