DAX setzt Erholung weiter fort

Gelingt dem DAX ein Durchbruch über den Widerstand bei 15.700 Punkten, wäre mit einem weiteren Kursanstieg bis 15.900 Punkte zu rechnen, wo sich ein weiterer massiver Widerstand befindet. Übergeordnet hat sich die Lage im großen Bild für den DAX aber deutlich eingetrübt. Der DAX ist unter seinen Fibonacci-Fächer im Wochenchart bei 16.000 Punkten sowie aus dem Trendkanal im Tageschart im Bereich von 15.700/15.750 Punkten gefallen. Daher ist aktuell eher mit einer normalen Gegenbewegung bis in den Bereich von 15.700 oder in der Ausdehnung einer Erholung bis 15.900 Punkte zu rechnen. In der Folge sollte der DAX die übergeordnete Abwärtsdynamik aber weiter fortsetzen.

Aktuelle Lage