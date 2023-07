Nine Mile Metals berichtet über Mobilisierung des Bohrgeräts, um das Bohrprogramm der Phase 2 auf Nine Mile Brook fortzuführen

Vancouver, B.C., Kanada – Montag, 10. Juli 2023 / IRW-Press / - NINE MILE METALS LTD. (CSE: NINE, OTCQB: VMSXF, FWB: KQ9) (das „Unternehmen“ oder „Nine Mile“) berichtet über die Mobilisierung des raupenmontierten Bohrgeräts der Firma Lantech Drilling Ltd., um das Bohrprogramm der Phase 2 des Unternehmens auf seinem Vorzeige-VMS-Projekt Nine Mile Brook im weltberühmten Bergbaucamp Bathurst, New Brunswick („BMC“), fortzuführen. Nach der erneuten Verarbeitung und technischen Analyse aus Phase 1 hat die verfeinerte Zielfindung eine neue Struktur identifiziert, die das Projektgebiet westlich von Lens durchschneidet. Der durch ein Aufladbarkeitshoch definierte Nine-Mile-Strukturkorridor enthält einzelne Ziele entlang seiner Grenzen, die bislang noch nie Testbohrungen unterzogen wurden.

