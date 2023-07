Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt (ots) - Seit Tagen laufen die Diskussionen in den deutschen Medien aufHochtouren: Die Koalition plant Änderungen an der Einkommensgrenze desElterngeldes. Paare, die gemeinsam mehr als 150.000 Euro verdienen, sollen inZukunft kein Elterngeld mehr beziehen. Diese Änderung träfe vermutlich etwa60.000 Familien in Deutschland. Doch wie sieht es für Familien abseits dieserVerdienstgrenze aus? Wie ist der aktuelle Stand beim Elterngeld? Die Expertender Deutschen Vermögensberatung AG (DVAG) informieren und geben hilfreicheFinanztipps für den Start ins Familienleben.Der Klassiker "Elterngeld": Frisch gebackene Mütter und Väter haben alle Händevoll zu tun. Aus diesem Grund können sie bis zu drei Jahre zu Hause bleiben. DerArbeitgeber muss dies ermöglichen, allerdings kein Gehalt in dieser Zeit zahlen.Der Staat fängt den Verdienstausfall mit dem klassischen Elterngeld, auchBasiselterngeld genannt, auf: Wer nach der Geburt seines Kindes weniger oder garnicht mehr arbeitet, bekommt in Deutschland bis zu 14 Monate lang Elterngeld.Damit sollen Familien und Alleinerziehende finanziell unterstützt werden undEltern die Möglichkeit bekommen, sich Zeit für ihr Kind zu nehmen. Die Höhe desElterngeldes ist davon abhängig, wie viel der jeweilige Elternteil vor derGeburt des Kindes verdient hat und ob Einkommen nach der Geburt wegfällt. DasBasiselterngeld liegt zwischen 65 und 100 Prozent des Nettoeinkommens desjeweiligen Elternteils - mindestens 300 Euro bis maximal 1.800 Euro pro Monat.Für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie: Eltern, die sich gemeinsam umEinkommen und Kinder kümmern möchten, werden besonders durch das Elterngeld Plusunterstützt. Es verbindet Teilzeitarbeit und Elterngeldbezug und kann über diedoppelte Dauer in Anspruch genommen werden. Damit soll die Vereinbarkeit vonBeruf und Familie gefördert werden. Denn mit dem Elterngeld Plus werdeninsbesondere die Pläne derjenigen anerkannt, die schon während desElterngeldbezugs wieder in Teilzeit arbeiten wollen. Ein Monat klassischesElterngeld (Basiselterngeld) entspricht zwei Monaten Elterngeld Plus. WennEltern nach der Geburt nicht arbeiten, ist das Elterngeld Plus also nur halb sohoch wie das Basiselterngeld. Wenn sie nach der Geburt hingegen in Teilzeitarbeiten, kann das monatliche Elterngeld Plus genauso hoch sein wie dasmonatliche Basiselterngeld mit Einkommen.Langfristige Unterstützung: Kindergeld gibt es grundsätzlich für alle Kinder biszum 18. Lebensjahr - beziehungsweise bis zum 25. für Kinder in der Ausbildung.Anfang des Jahres 2023 erhöhte der Staat das Kindergeld und vereinheitlichte denZuschuss: Pro Kind erhalten Familien nun 250 Euro Kindergeld, die bisherige