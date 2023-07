EZVIZ enthüllt spannende Prime Day 2023 Angebote für Smart-Home-Geräte und bietet große Rabatte auf seine besten Artikel

HOOFDDORP, Niederlande, 10. Juli 2023 /PRNewswire/ -- EZVIZ, eine führende Smart-Home-Marke, ist bereit, sich mit einer Vielzahl von vielversprechenden Angeboten seiner Bestseller auf die Prime Day-Einkaufstour der Kunden zu begeben, von fortschrittlichen Sicherheitskameras bis hin zu internetfähigen Videotürklingeln. Als eines der am meisten erwarteten Verkaufsevents des Jahres wird dieser Prime Day zeigen, wie EZVIZ seinen Kunden kostensparende Möglichkeiten bietet, ihr Smart-Home-Erlebnis mit zuverlässigen und einfach zu bedienenden Geräten zu verbessern.

Es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, um die Sicherheit und den Komfort in Ihrem Zuhause mit exklusiven Angeboten von EZVIZ während des Amazon Prime Day zu verbessern.

Diese zeitlich begrenzte Aktion beginnt am 11. Juli und endet am 12. Juli. Für diejenigen, die EZVIZ-Kameras zur Überwachung von Häusern und zur Kontrolle von Lieferungen während der Sommerferien oder beim Wochenend-Camping benötigen, ist dies die beste Zeit, sie zu erwerben. Die flexiblen EZVIZ-Produkte lassen sich außerdem nahtlos in die meisten bestehenden Smart-Home-Systeme integrieren.

Hier sind einige Highlights aus den EZVIZ Prime Day 2023 Angeboten:

EZVIZ CB8 Outdoor-Kamera mit Schwenk- und Neigefunktion - jetzt 134.99€, vorher 179.99€(25% Rabatt)

Als einziger ihrer Art auf dem Markt erkennt und verfolgt die 100% kabellose CB8 automatisch menschliche Bewegungen und zeichnet Videos in alle Richtungen mit 2K-Klarheit auf. Eine Kamera für ein Höchstmaß an einfacher Sicherheit. Sie läuft bei voller Aufladung bis zu 210 Tage und unterstützt grünes Solarladen.

C8C Lite Schwenk- und Neigekamera für den Außenbereich - jetzt 62.99€, vorher 89.99€ (30% Rabatt)

Es handelt sich um eine äußerst preisgünstige Kamera, die den Abdeckungsbereich maximiert und die tote Winkel minimiert. Sie bietet ein 360-Grad-Sichtfeld in gestochen scharfer 1080p-Auflösung, erkennt menschliche Bewegungen intelligent und bietet zuverlässigen Schutz rund um die Uhr.

EZVIZ C3TN WLAN-Smart-Home-Kamera - jetzt 33.99€, vorher 59.99€ (43% Rabatt)

Die C3TN ist unschlagbar als unkomplizierte, zuverlässige Kamera, die viele Sicherheitsanforderungen zu einem sehr erschwinglichen Preis erfüllt. Die Kamera ist so konzipiert, dass sie sich auf die wichtigsten Elemente konzentriert, um die Grundlagen richtig zu machen, einschließlich hoher Videoqualität, erweiterter Nachtsicht, wetterfestem Gehäuse und mehr.

Für weitere Informationen über den EZVIZ Prime Day 2023 besuchen Sie bitte Amazon DE.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2149013/EZVIZ_AMAZON_PRIME_DAY_2023.jpg

