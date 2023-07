State Street – Vermögensverwalter mit günstiger Bewertung. Nach Banken-Stresstest ein Kauf?

State Street ist ein weltweit tätiger Finanzkonzern, was bedeutet, dass die Einnahmen in erster Linie auf Gebühren beruhen, die anhand des verwahrten Vermögens (Assets under Custody) und des verwalteten Vermögens (Assets under Management) erhoben werden. Darüber hinaus erzielt das Unternehmen Nettozinserträge aus dem Kundenkreditgeschäft. Gemessen am verwalteten Vermögen rangiert State Street derzeit auf Rang vier unter den weltweit größten Asset Manager mit einem Volumen von aktuell 3,6 Billionen US-Dollar an verwalteten Kundengeldern.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer