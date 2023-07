BERLIN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Im deutschen Luftraum werden immer mehr Drohnen zu kommerziellen Zwecken eingesetzt. Auch wenn die Gesamtzahl der unbemannten Fluggeräte in den kommenden Jahren bei rund 400 000 stagnieren dürfte, werden unter anderem auf Baustellen oder beim Objektschutz Drohnen immer wichtiger. In seiner aktuellen Marktstudie rechnet der Verband Unbemannte Luftfahrt (VUL) mit rund 80 000 kommerziellen Drohnen im Jahr 2030. Zurzeit seien 56 000 geschäftlich genutzte Geräte in der Luft, geht aus der am Montag veröffentlichten Studie hervor.

Damit werde sich der Markt von gegenwärtig 955 Millionen Euro Umsatz auf mehr als 1,7 Milliarden Euro steigern. Steigende Bedeutung hat dabei auch die Sparte Detektion und Abwehr von Drohnen, die vorwiegend von Rüstungsunternehmen vorangetrieben wird. Zunächst hatte die "Welt am Sonntag" darüber berichtet.

Rasanter soll es mit den Flugtaxis vorangehen, bei denen der Verband bereits im kommenden Jahr mit ersten kommerziellen Flügen rechnet. Vorerst befänden sich die Entwicklungen aber noch in der Design-, Prototypen- oder Zertifizierungsphase. Für das Jahr 2030 prognostiziert der Verband mehr als 300 einsatzbereite Flugtaxis hierzulande, die dann für einen Umsatz von 167 Millionen Euro stehen sollen. Das Wachstum werde allerdings langsamer ausfallen als im europäischen und globalen Vergleich. Im vergangenen Jahr flossen rund 433 Millionen Euro Investitionen in deutsche Anbieter, was einem Anteil von rund 15 Prozent der globalen Investitionen entsprach./ceb/DP/ngu