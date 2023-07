Creality startet den Verkauf des K1 Max 3D-Druckers mit besserem Preis und spannenden Funktionen sowie Amazon Prime Day-Angeboten

Der Preis des K1 Max lag bei seiner Vorstellung bei 999 US-Dollar. Um den Nutzern für ihre Geduld und Vorfreude auf das Produkt sowie für ihr Feedback und ihre Vorschläge zu danken, hat Creality beschlossen, den Preis auf 899 US-Dollar zu senken, um es für aufstrebende Kreative erschwinglicher zu machen.

Der K1 Max verfügt über eine Reihe beeindruckender Funktionen, die sowohl die Bedürfnisse professioneller Hersteller als auch die von Hobbyisten erfüllen. Mit einer Druckgeschwindigkeit von 600 mm/s in nur 0,03 s bei einer Beschleunigung von 20.000 mm/s² und der Kombination des flexiblen Core XY mit einem 190 g leichten Druckerkopf kann der K1 Max so produktiv sein wie mehrere 3D-Drucker zusammen, was die Effizienz erheblich steigert und die Begeisterung der Menschen für den 3D-Druck weckt. Darüber hinaus verfügt das Gerät über ein großes Bauvolumen von 300 x 300 x 300 mm und ermöglicht so ein schnelles Prototyping oder die Überprüfung von Designs.

Der Drucker ist außerdem mit einer KI-Kamera ausgestattet, die neben der Überwachung in Echtzeit auch auf Anomalien und Fehler aufmerksam macht und Zeitrafferaufnahmen zur gemeinsamen Nutzung erstellt. Mit seinen Hochgeschwindigkeits-Druckfunktionen, dem großen Bauvolumen und der KI-Kamera bietet der K1 Max den Nutzern ein unvergleichliches 3D-Druckerlebnis. Darüber hinaus ist der Drucker mit AI LiDAR-Technologie ausgestattet, die seine Leistung und Genauigkeit weiter verbessert. Weitere Informationen über die Funktionen des Produkts finden Sie auf der Produktseite von Creality.

Der K1 Max wird ab dem 14. Juli überall erhältlich sein. Kunden können den Creality-Onlineshop, Amazon oder autorisierte Händler besuchen, um dieses hochmoderne Gerät zu erwerben.

Exklusive Angebote beim Kauf der K1-Serie im Creality Store

Um die Markteinführung des K1 Max zu feiern, organisiert Creality spannende Aktionen in seinem offiziellen Online-Store. Kunden, die den K1 Max – wie auch den K1 – im Creality Store kaufen, erhalten eine kostenlose einjährige Mitgliedschaft in der Creality Cloud im Wert von 79,99 US-Dollar. Diese Mitgliedschaft beinhaltet den Zugriff auf über 250 Premium-Modelle, integrierte Modellschneidefunktionen sowie Cloud-Druck- und Überwachungsfunktionen. Weitere Informationen über die Werbeaktionen finden Sie auf den folgenden Links: