NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der schwachen Vorwoche zeichnet sich an der Wall Street am Montag wenig Bewegung ab. Die Anleger bleiben vor wichtigen Inflationsdaten und der beginnenden Berichtssaison zunächst in Lauerstellung. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial eine Stunde vor Handelsbeginn mit 0,1 Prozent im Plus bei 33 764 Punkten, während der technologielastige Nasdaq 100 mit 15 036 Zählern in etwa auf dem Niveau von Freitag erwartet wird.

Die Sorge vor wieder steigenden Zinsen in den USA hatte mit einem Wochenverluste von rund zwei Prozent im Dow für einen tristen Auftakt in das zweite Halbjahr gesorgt. Auch in dieser Woche bleiben die künftigen Zinsen das beherrschende Thema. Die US-Notenbank Fed hat signalisiert, dass sie nach der Pause im Juni weitere Erhöhungen für dieses Jahr einplant. Am Markt wird derzeit über deren Anzahl gerätselt, und ob es mehr werden könnten als befürchtet.