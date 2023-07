Grünen-Vorsitzende Lang offen für Abschaffung des Ehegattensplittings

Sie selbst stelle zwar infrage, ob es überhaupt sinnvoll sei, bei Geld für Familien den Rotstift anzusetzen, sagte die Co-Vorsitzende, doch es habe eine "klare Ansage aus dem Finanzministerium" gegeben, "dass an dieser Stelle gespart werden soll". Paus habe in dieser Situation dann "den sozialverträglichsten Weg" gewählt. Auch wenn nur ungefähr fünf Prozent der Eltern betroffen wären, sei jedoch klar, dass der Vorschlag zu Einsparungen beim Elterngeld aus gleichstellungspolitischer Sicht trotzdem keine Maßnahme sei, "die wir von uns aus vorgeschlagen hätten".

BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen haben ihre Bundesfamilienministerin Lisa Paus in Schutz genommen, deren Vorschlag zur Abschaffung des Elterngelds für gut verdienende Familien auf Kritik stößt. Die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang zeigte sich am Montag in Berlin dennoch offen für den Vorschlag des SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil, stattdessen das sogenannte Ehegattensplitting auslaufen zu lassen.

Was nun den konkreten Vorschlag von Klingbeil angehe, so seien die Grünen hier "gerne zum Gespräch bereit", sagte Lang. Was aber nicht gehen werde, seien Einsparungen bei den ebenfalls im Familienministerium angesiedelten Programmen zur Demokratieförderung - in einer Zeit, in der die AfD in den Wählerumfragen bei 20 Prozent stehe.

Klingbeil hatte in einem Interview statt der Einsparungen beim Elterngeld die Abschaffung des Ehegattensplittings für neue Ehen vorgeschlagen. Es wäre aus seiner Sicht gut, diesem antiquierten Steuermodell, das die klassische Rollenverteilung zwischen Mann und Frau begünstige, ein Ende zu setzen. "Und der Staat würde Geld sparen", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Beim Ehegattensplitting wird das gemeinsame Einkommen eines Paares halbiert, die darauf entfallende Einkommensteuer berechnet und die Steuerschuld anschließend verdoppelt. Das nützt vor allem Paaren, bei denen einer viel und der andere wenig verdient.

Elterngeld erhalten bisher Paare, deren gemeinsam zu versteuerndes Einkommen unter 300 000 Euro liegt. Im Zuge der Haushaltsplanung für das kommende Jahr und den von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) forcierten Ausgabenkürzungen zur Schuldenbegrenzung plant die Ampel-Koalition, diese Grenze auf 150 000 Euro zu senken./abc/DP/ngu