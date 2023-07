UNIDO und Huawei gründen globale Allianz für künstliche Intelligenz in Industrie und Fertigung (AIM Global) auf der World AI Conference in Shanghai

Shanghai (ots) - Auf der sechsten World Artificial Intelligence Conference

(WAIC) haben UNIDO ( United Nations Industrial Development Organization) ,

Huawei und andere Partner am 6. Juli 2023 offiziell die "Global Alliance on

Artificial Intelligence for Industry and Manufacturing" (AIM Global) gegründet.

Unter der Leitung der UNIDO wird AIM Global öffentliche und private Partner

zusammenbringen, um den Einsatz und die Innovation von KI in Industrie und

Fertigung zu fördern.



Gerd Müller, UNIDO-Generaldirektor, wandte sich während der Eröffnungszeremonie

an das Publikum der WAIC: "Es liegt in unserer gemeinsamen Verantwortung, dafür

zu sorgen, dass die Fortschritte im Bereich der KI sicher, ethisch vertretbar,

nachhaltig und integrativ sind. AIM Global ist sich bewusst, wie wichtig es ist,

die digitale Kluft zwischen Nationen und Branchen zu überbrücken und

sicherzustellen, dass niemand bei der KI-Revolution zurückgelassen wird. AIM

Global wird bei der Gestaltung der KI-Landschaft an vorderster Front mitwirken.

Lassen Sie uns gemeinsam an einer Zukunft arbeiten, in der KI eine Kraft für das

Gute ist, in der ihre Vorteile für alle zugänglich sind und in der Innovation im

Einklang mit unseren gemeinsamen Werten gedeiht."