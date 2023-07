Zinsängste beherrschen das Geschehen

Rückblick: Immobilientitel mit Berg- und Talfahrt

Eine Berg- und Talfahrt vollführten in der vergangenen Woche Immobilientitel. Diese, die im bisherigen Jahresverlauf erheblich unter den Erwartungen anhaltend hoher Zinsen gelitten hatten, zeigten in der ersten Wochenhälfte eine spürbare Erholung, die mit den wachsenden Zinssorgen am Donnerstag allerdings ein Ende nahm und einer kräftigen Abwärtsbewegung wich. Im Dax reduzierte sich der Kurs von Vonovia auf Wochensicht um 1,4 Prozent, womit sich das Wohnimmobilienunternehmen aber deutlich besser hielt als der Gesamtindex. Größte Wochenverlierer waren die Titel von Heidelberg Materials mit einem Minus von 8,8 Prozent. Der Baustoffkonzern war im ersten Halbjahr stärkster Dax-Wert gewesen und litt in der vergangenen Woche erheblich unter Gewinnmitnahmen.

Anleihen: Deutlich fallende Kurse

Die Kurse an den deutschen Anleihemärkten sind in der vergangenen Woche deutlich gefallen. Vor allem die Erwartungen weiterer Zinsanhebungen in den USA nach dem guten ADP-Arbeitsmarktbericht setzte die Notierungen der Bundespapiere unter Druck. Der vergleichsweise schwache offizielle US-Arbeitsmarktbericht brachte kaum Beruhigung, da auch diese Daten nach Ansicht von Beobachtern stabil genug für eine weitere geldpolitische Straffung ausfielen. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen Bundesanleihe kletterte im Wochenvergleich von 2,38 auf 2,63 Prozent. Die Umlaufrendite stieg von 2,53 auf 2,70 Prozent.

USA: Robuster Arbeitsmarkt sorgte für fallende Kurse

Ausblick: Erhöht die Fed die Zinsen weiter?

Die in der Vorwoche wieder deutlich gestiegenen Zinsängste dürften das Geschehen an den deutschen Aktienbörsen auch in den kommenden Tagen beeinflussen. Dabei überwiegt bei den Anlegern zunehmend die Annahme, dass die US-Notenbank Fed ihre Zinserhöhungen wieder aufnehmen wird. Der US-Arbeitsmarktbericht war zwar am vergangenen Freitag in Teilen schwächer ausgefallen als prognostiziert, die Lohnsteigerungen und die niedrige Arbeitslosenquote wirken sich allerdings negativ auf die Bekämpfung der nach wie vor zu hohen Inflation aus. Von besonderer Bedeutung für die Stimmung an den Märkten dürften daher in dieser Woche die anstehenden Preisdaten aus den USA sein. Im Fokus stehen dabei die Verbraucherpreise, zudem werden die Erzeugerpreise sowie die Import- und Exportpreise veröffentlicht. Sollte die Teuerung höher ausfallen als erwartet, so dürfte dies den Zinsängsten einen weiteren Schub geben. Neben der Frage, wie oft die Fed die Zinsen noch erhöhen wird, dürften die Spekulationen zudem perspektivisch die Dauer des höheren Zinsniveaus umfassen.

Auch für Deutschland werden in den kommenden Tagen die Verbraucherpreise vorgelegt. Diese dürfte zwar ebenfalls auf großes Interesse stoßen, allerdings gilt in Hinblick auf die Europäische Zentralbank eine Fortsetzung der Zinserhöhungen ohnehin als sicher. Die Stimmung beeinflussen könnten daneben die ZEW-Konjunkturerwartungen. Hier rechnen Analysten mit einem erneuten Rückgang, der – sollte er so kommen – die Sorgen um die wirtschaftliche Entwicklung vergrößern könnte.