Seit einem Verlaufshoch von 144,12 Euro aus April 2015 steckt die Bayer-Aktie in einem intakten Abwärtstrend fest und verlor in der Spitze bis Oktober 2020 auf 39,91 Euro an Wert. Dort etablierten Marktteilnehmer eine verhaltene Aufwärtsbewegung, diese reicht allerdings nicht höher als 68,00 Euro im Frühjahr letzten Jahres. Seitdem hat sich die Kursentwicklung wieder erneut abgeschwächt, in der abgelaufenen Woche drohte sogar der seit Oktober 2020 bestehende Aufwärtstrend gebrochen zu werden. Just an dieser Stelle kam die Nachricht über eine Aufspaltung von Bayer ins Gespräch und verhalf der Aktie zu einem Kurssprung zu Beginn dieser Woche. Trotzdem bleibt das Chartbild weiter stark angeschlagen.

Erholungsbewegung fragwürdig