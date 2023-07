OLIGHT stellt revolutionären voraktivierten Näherungssensor bei neuem Taschenlampenmodell vor

Der fortschrittliche voraktivierte Näherungssensor beweist außergewöhnliche Intelligenz, indem er Hindernisse innerhalb von nur 0,5 Sekunden nach dem plötzlichen Einschalten der Taschenlampe in den Hoch- oder Turbo-Modus erkennt. Das System analysiert auf intelligente Weise die Absicht des Benutzers, eine hohe Helligkeitseinstellung zu aktivieren, und passt die Ausgabeleistung an, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

SHENZHEN, China, 10. Juli 2023 /PRNewswire/ -- OLIGHT, ein Innovator und Marktführer in der Taschenlampenbranche, hat mit der Einführung seines branchenweit ersten voraktivierten Näherungssensors, der bei dem mit Spannung erwarteten Modell Warrior Mini 3 zum Einsatz kommt, einen großen Durchbruch in der Taschenlampentechnologie erreicht. Diese bahnbrechende Funktion, die am 5. Juli 2023 auf den Markt kam, revolutioniert das Benutzererlebnis und setzt neue Maßstäbe für die Sicherheit und Funktionalität hochleistungsfähiger Taschenlampen.

Der Sensor konzentriert sich auf den ersten Zeitraum von 0,5 Sekunden und überwacht die verwendeten Modi nicht laufend. Das bedeutet, dass sich der Benutzer während der Verwendung der Leuchte keine Sorgen machen muss, dass sich der Sensor einschaltet und den Modus ändert, den er verwenden möchte. Wenn die Leuchte versehentlich in den Hoch- oder Turbo-Modus umgeschaltet wird, während sie sich in der Nähe eines Hindernisses befindet, greift der voraktivierte Näherungssensor sofort ein, indem er die Lichtleistung automatisch verringert, um der Sicherheit des Benutzers Vorrang zu geben. Wenn die Leuchte jedoch im Hoch- oder Turbo-Modus verwendet wird und auf Ziele wie Regentropfen oder Fensterglas trifft, greift der Sensor nicht in die beabsichtigte Lichtausgabe ein.

Dieser voraktivierte Näherungssensor stellt die dritte Generation der Sensortechnologie von OLIGHT dar und ist eine erhebliche Verbesserung gegenüber früheren Versionen. Durch effektive Verhinderung einer unbeabsichtigten Aktivierung und gleichzeitiger voller Leistungsausnutzung, wenn es erforderlich ist, bietet er den Benutzern ein nahtloses und zuverlässiges Erlebnis.

[Informationen zu OLIGHT]

OLIGHT ist ein führender Anbieter von tragbaren Beleuchtungslösungen, der sich seiner Mission „Illuminating the World" verschrieben hat. Unsere vielfältige Produktpalette deckt verschiedene Bereiche wie Haushalt, Außenbereiche und andere Anwendungen ab. Unsere Produkte werden in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie in anderen Regionen weltweit verkauft und verwendet.

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2150060/Warrior_Mini_3.mp4

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2150059/sensor1.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/olight-stellt-revolutionaren-voraktivierten-naherungssensor-bei-neuem-taschenlampenmodell-vor-301873020.html