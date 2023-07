05.07.2023



Makroökonomisches Umfeld

Realwirtschaftliche Situation:

Nachdem Deutschland mit zwei aufeinanderfolgenden Quartalen negativen Realwachstums in eine technische Rezession eingetreten ist, konnte eine Rezession in den USA knapp abgewendet werden: Nach einem Rückgang im vierten Quartal 2022 liegt der Durchschnitt von Bruttoinlandseinkommen und BIP wieder über Null, wie die revidierten Zahlen für das erste Quartal 2023 zeigen. In Europa fielen einige der meistbeachteten Wirtschaftsindikatoren, die im Juni veröffentlicht wurden, schwächer aus als erwartet, was auf eine dämpfende Wirkung von Zinserhöhungen auf die Wirtschaftstätigkeit hindeutet: Die Industrieproduktion in Deutschland stieg um 0,3% MoM (gegenüber einer Erwartung von 0,6%), die Auftragseingänge in der Industrie gingen um -0,5% MoM zurück (gegenüber 2,8%). Die globalen S&P Einkaufsmanagerindizes deuten darauf hin, dass das Wachstum in der Eurozone in diesem Monat fast zum Stillstand gekommen ist: Frankreich Composite PMI 47,3 (vs. Erwartung von 51,0), Deutschland Services PMI 54,1 (vs. 56,3), Eurozone Composite PMI 50,3 (vs. 52,5). Gleichzeitig fiel das IFO-Geschäftsklima von 91,7 auf 88,5, während der ZEW-Index für Konjunkturerwartungen mit -56,5 einen stärkeren Rückgang als erwartet (-40,2) zeigte.

Präsident Bidens Einigung über die Schuldenobergrenze in den USA Anfang Juni beseitigte die kurzfristige Unsicherheit an den Märkten. Der Fokus liegt jetzt wieder auf der makroökonomischen Situation, die von hohen Inflationsraten und einem angespannten Arbeitsmarkt geprägt bleibt: Außerhalb der Landwirtschaft wurden 339.000 neue Arbeitsplätze geschaffen (gegenüber einem erwarteten Zuwachs von nur 195.000). Infolgedessen stiegen die Renditen, da die Marktteilnehmer jetzt von längerfristig höheren Zinsen ausgehen. Auf der anderen Seite gewann der US-Immobilienmarkt trotz höherer Finanzierungskosten erheblich an Stärke. Die Zahl der Baubeginne, Baugenehmigungen und Hausverkäufe nahm stark zu. Hauspreise fielen weniger stark als erwartet. Diese positive Entwicklung stützt weiterhin die Nachfrage.