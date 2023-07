Rheinmetall heimst milliardenschweren Auftrag ein - Dax-Spitze

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Bundeswehr und die niederländischen Streitkräfte haben beim Rüstungskonzern Rheinmetall Fahrzeuge im Wert von bis zu 1,9 Milliarden Euro bestellt. Konkret handelt es sich um einen Rahmenvertrag über 3058 Caracal-Fahrzeuge, wie der Dax -Konzern am Montag in Düsseldorf mitteilte. Knapp die Hälfte davon sei bereits fest in Auftrag gegeben. Die deutsche Seite zeichnet demnach für rund zwei Drittel des Auftrags verantwortlich, den sie mit Geld aus dem 100 Milliarden Euro schweren Sondertopf bezahlt.

Den Aktien des Rüstungskonzerns verlieh die Nachricht Auftrieb, mit einem Plus von fast drei Prozent setzten sie sich am Nachmittag an die Spitze des Dax. Seit Jahresbeginn stieg der Wert der Papiere bereits um ein Drittel. Auch der Rüstungskonzern Hensoldt war am Montag gefragt. Im unbewegten MDax stachen sie mit einem Plus von rund 2,9 Prozent heraus.