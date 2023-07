FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Montag nicht an die deutlichen Kursgewinne vom Freitag anknüpfen können und sich stabil zum US-Dollar gehalten. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0975 Dollar und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Morgen gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0956 (Freitag: 1,0888) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9127 (0,9184) Euro.

Inflationsdaten aus China sendeten konjunkturelle Schwächesignale, was die Risikofreude der Anleger und damit die Kursentwicklung des Euro bremste. In der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt stagnierten die Verbraucherpreise im Juni erstmals seit mehr als zwei Jahren. Marktbeobachter sehen einen Hinweis, dass die wirtschaftliche Erholung in China weiter enttäuschend schwach ausfällt.