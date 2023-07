JEFFERIES stuft Heidelberg Materials auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Heidelberg Materials vor Zahlen von 96,90 auf 97,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zwar hätten sich bereits einige am Markt ihren eigenen Erwartungen an den Baustoffkonzern angenähert, doch dürften dies nicht die letzten gewesen sein, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Expertin rechnet für das zweite Quartal mit einem vergleichbaren Wachstum von knapp acht Prozent und schließt nach einer bereits angehobenen Prognose zum Jahresstart nicht aus, dass hier noch Luft nach oben ist./tav/heVeröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2023 / 09:12 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2023 / 09:12 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberg Materials Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 68,68EUR gehandelt.



