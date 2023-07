Betriebliches Mobilitätsmanagement im Umbruch 5 Top-Trends, die Unternehmen jetzt beachten müssen (FOTO)

Hannover/Mainz (ots) - Das Deutschland-Ticket bringt neue Dynamik in den

Mobilitätsmarkt. In den ersten sieben Wochen nach Einführung seien bereits elf

Millionen Ticket-Abos verkauft worden, meldet der Verband Deutscher

Verkehrsunternehmen. Was bedeutet das für den Mobilitätsmix in deutschen

Unternehmen, welche Trends und Lösungen müssen sie im Blick haben? Antworten und

Angebote finden Mobilitätsmanager und weitere Entscheiderinnen und Entscheider

beim diesjährigen bfp FORUM. Das Event für betriebliche Mobilität findet am 17.

und 18. Oktober 2023 am neuen Standort Mainz statt. Das Programm und Tickets

gibt es ab sofort unter https://bfpforum.de .



Die politischen Weichen zur Mobilitätswende sind vielfach gestellt und

beeinflussen schon jetzt Kosten und Gestaltungsspielraum in Unternehmen.

Folgende fünf Trends, die beim bfp FORUM abgebildet sind, sollten die Betriebe

auf jeden Fall beachten: