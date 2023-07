Karins dankte Kanada für die Einhaltung seiner Zusage, seine Truppenpräsenz in Lettland aufzustocken. "Vor einem Jahr wurde beim Nato-Gipfel in Madrid beschlossen, dass die Nato-Bataillone auf das Niveau einer Brigade verstärkt werden. Nun wurde eine Vereinbarung unterzeichnet, wie und wann dies geschehen soll", sagte er./awe/DP/jha

Kanada führt in dem an Russland und Belarus grenzenden Lettland seit 2017 als sogenannte Rahmennation mit mehreren Hundert Soldaten einen rund 1 700 Mann starken multinationalen Nato-Gefechtsverband. "Dies ist Kanadas größte Auslandsmission. Und wir sind hier, weil die europäische Sicherheit für die kanadische Sicherheit wichtig ist", sagte Trudeau einen Tag vor Beginn des zweitägigen Nato-Gipfels im litauischen Vilnius.

RIGA (dpa-AFX) - Kanada wird seine Truppenpräsenz an der Nato-Ostflanke verstärken und mehr Soldaten nach Lettland entsenden. "Wir werden unsere Präsenz mehr als verdoppeln und bis zu 1200 zusätzliche Angehörige der kanadischen Streitkräfte einsetzen, um der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit zu dienen und sie zu verteidigen", sagte Premierminister Justin Trudeau am Montag nach einem Treffen mit dem lettischen Regierungschef Krisjanis Karins auf dem Militärstützpunkt Adazi. Zuvor hatten die Verteidigungsministerinnen der beiden Nato-Länder im Beisein der zwei Ministerpräsidenten eine Vereinbarung unterzeichnet - einen Fahrplan zur Aufstellung einer Nato-Brigade.

Kanada verstärkt Truppenpräsenz an Nato-Ostflanke in Lettland

