Phemex startet offiziell das mit Spannung erwartete vollständige Pre-Mining für Phemex Soul Pass-Inhaber

MAILAND, 10. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Phemex, eine führende Krypto-Börsenplattform, hat am Donnerstag, den 6. Juli 2023 um Mitternacht (0:00 UTC) offiziell das vollständige Pre-Mining für seinen Phemex-Token (xPT) gestartet. Damit wird das Konzept seines revolutionären hybriden semizentralisierten Krypto-Börsenmodells weiter kristallisiert, das die Vorteile zentralisierter und dezentralisierter Plattformen kombiniert, um sich auf Vertrauen, Transparenz und Benutzerkompetenz zu konzentrieren und so ein zuverlässigeres Trading-Erlebnis zu ermöglichen. Jeder Benutzer und jede Organisation mit einem Phemex Soul Pass (PSP), der/die in den letzten 30 Tagen ein Handelsvolumen von mehr als 100.000 US-Dollar gehandelt hat (einschließlich Kontrakten und allen Spot-Paaren), kann am xPT-Pre-Mining teilnehmen. Sobald ihr PSP geprägt ist, sind Benutzer automatisch für das Pre-Mining-Event qualifiziert, ohne dass zusätzliche Schritte erforderlich sind.

Während der Whitelist-Phase hat Phemex insgesamt 961 Soul Pass-Benutzer auf die Whitelist gesetzt. Derzeit sind es mehr als 1.228, wobei die meisten davon Phemex-Kernpartner und professionelle Trader sind. Phemex hat jedem Benutzer maximal fünf Freundschaftseinladungen gewährt, sodass die Sache schnell wächst und sich das Interesse schnell verbreitet. Da diese frühe Phase ausschließlich Benutzern innerhalb des Whitelist-Einladungssystems vorbehalten ist, ist sie eine knappe Ressource. Mit der vollständigen Freigabe des xPT-Pre-Mining am Donnerstag wird ein großer Zustrom neuer Benutzer erwartet.

Als weltweit führende Kryptobörse verfügt Phemex bereits über die Vorteile flexibler On- und Off-Ramps, einer benutzerfreundlichen Schnittstelle und hoher Liquidität, wie die völlig transparenten und selbstverifizierenden Proof-of-Reserve- und Proof-of-Solvency -Mechanismen, die Phemex im November 2022 eingeführt hat, beweisen. Durch die Innovation des Phemex Soul Passes zum Aufbau eines transparenten Web3-Reputationssystems hat Phemex auch dezentrale Finanzmöglichkeiten (DeFi) erschlossen, darunter die vertrauenswürdige Verwaltung dezentraler autonomer Organisationen (DAO), die Integration automatischer Marktmacher (AMM) als Liquiditätsanbieter, dezentrale Kreditbewertungen und ein Kreditprotokoll, das unbesicherte Darlehen unterstützt.