Mitgliedsländer sehen geplante Aufstockung des EU-Haushalts kritisch

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Deutschland und eine Reihe weiterer Mitgliedsländer sehen große Probleme bei den Plänen der Europäischen Kommission zur milliardenschweren Aufstockung des mehrjährigen EU-Haushalts. Ein Kassensturz und die Identifizierung aller Potenziale für Umschichtungen sowie eine effizientere Mittelnutzung seien für die weiteren Beratungen nötig, sagte Europastaatsministerin Anna Lührmann (Grüne) am Montag in Brüssel bei einem Treffen mit den zuständigen Politikerinnen und Politikern der Mitgliedsstaaten.

Ende Juni hatte die EU-Kommission mit Blick auf fehlendes Geld im langfristigen Gemeinschaftsetat die Mitgliedsländer um 66 Milliarden Euro zusätzlich für die kommenden Jahre gebeten. Das Geld soll etwa in die Bereiche Migration, Ukraine und Wettbewerb fließen, aber auch für höhere Zinsen und Mehrkosten aufgrund der Inflation aufgewendet werden. Ein Teil des Geldes soll in die finanzielle Reserve für die Ukraine in Höhe von 50 Milliarden Euro für die Jahre 2024 bis 2027 fließen. Deutschland hatte dem Vorhaben direkt eine Absage erteilt.