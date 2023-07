HUAWEI CLOUD veröffentlicht Pangu 3.0

Dongguan, China (ots/PRNewswire) - Die Zukunft jenseits von Chatbots gestalten:

Huawei konzentriert sich auf den Einfluss von KI auf die Transformation der

Industrie



Huawei bietet neue Branchenmöglichkeiten und technologische Fortschritte, die

von der KI-Welle angetrieben werden. Während seiner Grundsatzrede auf der

Huawei-Entwicklerkonferenz stellte Zhang Ping'an, Huawei Executive Director und

CEO von HUAWEI CLOUD, das Pangu-Modell 3.0 und die Ascend AI Cloud-Dienste vor.

Diese Innovationen zielen darauf ab, Industriekunden und Partner zu stärken und

das Potenzial der künstlichen Intelligenz für transformatives Wachstum in einer

Reihe von Wirtschaftszweigen zu erschließen.





Pangu Models 3.0 ist ein System von vorprogrammierten Modellen, die schnellangepasst werden können, um szenariospezifische Anforderungen zu erfüllen undkomplexe Herausforderungen in verschiedenen Branchen zu meistern. Durch dieNutzung großer Datensätze und maschineller Lernalgorithmen wird Pangu 3.0 dieindustrielle Anwendung von KI in verschiedenen Bereichen wie Wettervorhersagen,Arzneimittelentwicklung, Fehlererkennung in Zügen und in der Bergbauindustrierevolutionieren.Zhang Ping'an erklärte: "Die HUAWEI CLOUD Pangu-Modelle werden jedermann ausjeder Branche einen intelligenten Assistenten an die Hand geben und ihnproduktiver und effizienter machen. Wir werden an unserer Mission 'KI für dieIndustrie' (AI for Industries) festhalten und die Pangu-Modelle nutzen, um alleBranchen mit KI neu zu gestalten."Die renommierte Wissenschaftszeitschrift Nature veröffentlichte kürzlich(https://www.huawei.com/en/news/2023/7/pangu-ai-model-nature-publish) einenArtikel, in dem das enorme Potenzial der künstlichen Intelligenz für dieWettervorhersage beschrieben wird. In dem Artikel wird beschrieben, wie das Teamvon Huawei für das KI-Modell "Pangu Weather" ein präzises und genaues globalesKI-Wettervorhersagesystem entwickelt hat, das auf Deep Learning basiert und 43Jahre an Daten nutzt.Pangu Weather ist das erste KI-Vorhersagemodell, das eine höhere Präzision alsherkömmliche numerische Wettervorhersagemethoden aufweist. Das Modell ermöglichteine 10.000-fache Verbesserung der Vorhersagegeschwindigkeit, was die globaleWettervorhersagezeit auf nur wenige Sekunden reduziert. Das Modell konzentriertsich auf Schlüsselelemente und gängige Zeitbereiche, was genauereWettervorhersagen ermöglicht. Bemerkenswert ist, dass das Modell die Zugbahnenund Ankunftszeiten von Taifunen genau vorhergesagt hat, darunter auch die desjüngsten Taifuns "Mawar" im Mai dieses Jahres, was seine außergewöhnlichenFähigkeiten unter Beweis stellt.