Auch in dieser Woche bleiben die künftigen Zinsen das beherrschende Thema. Am Montag signalisierten Vertreter der Notenbank Fed, dass die Leitzinsen 2023 weiter steigen dürften, um die Inflation dem Zielwert von zwei Prozent weiter anzunähern. Am Markt wird derzeit über die Anzahl der Zinserhöhungen gerätselt, und ob es mehr werden könnten als befürchtet.

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat sich am Montag nach seinen jüngsten Verlusten stabilisiert. Die Sorge vor steigenden Zinsen in den USA hatte mit einem Wochenverlust von rund zwei Prozent im New Yorker Leitindex für einen tristen Auftakt in das zweite Halbjahr gesorgt.

