HEIDELBERG (dpa-AFX) - Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) hat das Ende der Blockade des Beitritts von Schweden zur Nato begrüßt. Der Wirtschaftsminister sagte am Montag in Heidelberg am Rande einer Sommerreise, die Zustimmung zur Aufnahme von Schweden sei ein guter Schritt. "Er stärkt die Nato. Er folgt dem Wunsch der Schweden. Eine starke und vor allem europäisch starke Nato ist in Zeiten wie diesen ein wichtiger Pfeiler für die Sicherheitsarchitektur der Welt."

