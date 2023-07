Seite 2 ► Seite 1 von 6

Cambiano, Italien und München (ots/PRNewswire) -- Inspiriert vom Familienerbe und der Designtradition des Unternehmens hatAutomobili Pininfarina einen neuen, spektakulären GT-Supersportwagengeschaffen - den Battista Edizione Nino Farina.- Die neue Design-Edition feiert die glanzvolle Rennsportkarriere und denunerschrockenen Geist der Motorsportlegende und des erstenFormel-1-Weltmeisters Nino Farina, dem Neffen von Designikone undFirmengründer Battista "Pinin" Farina.- Der Battista Edizione Nino Farina wird beim Goodwood Festival of Speed(13.-16. Juli) Weltpremiere feiern - am Steuer: Rennfahrerlegende undehemaliger Goodwood-Hillclimb-Champion Nick Heidfeld.- Der auf fünf einzigartige Exemplare limitierte Battista Edizione Nino Farinafolgt als zweite Design-Edition im Battista-Portfolio auf den seltenen undbegehrten Battista Anniversario.- Der Edizione Nino Farina zeichnet sich durch ein unverwechselbares Außendesignaus und ist in der Lackierung Rosso Nino mit kontrastierenden Akzenten in denFarbtönen Bianco Sestriere und Iconica Blu gestaltet, kombiniert mit Rädern inGlorioso Gold und exquisiten Details, wie zum Beispiel der markanten Grafik"01" an der seitlichen Karosserie.- Das maßgefertigte Interieur umfasst einen Fahrersitz in schwarzem nachhaltigemLeder und einen Beifahrersitz in kontrastierendem beigefarbenem Leder, jeweilsmit schwarzem Alcantara-Bezug und exklusiven "Nino Farina"-Schriftzügen.- Jedes der fünf Exemplare des Edizione Nino Farina wird mit einer einzigartigenTürplakette aus Aluminium versehen sein, die jeweils einen der fünfherausragenden Meilensteine aus Ninos beeindruckender Laufbahn würdigen.Weitere Informationen finden Sie hier:https://design-editions.automobili-pininfarina.com/ .- Hier(https://www.dropbox.com/sh/m8qcn0wmxciaobs/AABZSx8Alc9_0Z6dkqdNywnVa?dl=0)können Sie den wunderschönen und exklusiven Battista Edizione Nino Farina aufder Straße und der Rennstrecke erleben.Automobili Pininfarina würdigt eine Motorsportikone - mit einer neuen exklusivenund limitierten Edition seines preisgekrönten elektrischen GT-Supersportwagens,dem Battista Edizione Nino Farina.Die Design-Edition wird ihr dynamisches Debüt beim Goodwood Festival of Speedfeiern und dort bei dem berühmten Bergrennen vom ehemaligen Formel-1-Star undHillclimb-Rekordhalter Nick Heidfeld gesteuert werden. In seiner Funktion alsBerater von Automobili Pininfarina spielte "Quick Nick" bereits eineSchlüsselrolle in der Geschichte des Battista.Nach dem Erfolg der limitierten Edition Battista Anniversario repräsentiert dasjüngste Modell die faszinierende Geschichte der Formel-1-Rennfahrerlegende Nino