Erwiderungsschreiben an die Aktionäre der NYMOX PHARMACEUTICAL CORP

WER: Die neu gegründete Organisation „The Committee to Restore Nymox Shareholder Value" (Komitee zur Wiederherstellung des Unternehmenswertes von Nymox) ruft Aktionäre zur Unterstützung auf

WAS: Im Anschluss an die Veröffentlichung einer Pressemitteilung der Nymox Pharmaceutical Corporation (das Unternehmen) bezüglich der im Zuge der NASDAQ-Anhörung getroffenen Entscheidung über die Aufhebung der Börsennotierung zum Handelsbeginn am 7. Juli 2023 werden Erwiderungsschreiben an alle Aktionäre des Unternehmens versandt. Die Dokumente sind verfügbar auf www.crnsv.com

Wann: 10. Juli 2023

Wo: CARSON CITY, Nevada; LONDON

Warum: Zusammenfassung der Erwiderungsschreiben:

Mangelhafte Unternehmensführung:

Entlassung von Führungskräften in Schlüsselpositionen des Unternehmens, gefolgt von dem Versäumnis, die Aktionäre ordnungsgemäß zu benachrichtigen – Verstoß gegen die SEC-Vorschriften für 6-K-Einreichungen.



Betriebliche Misswirtschaft, Probleme mit der Offenlegung und Marktfiasko.



Unsicherheit und Verwirrung bei den Aktionären infolge der Aufhebung der Börsennotierung an der NASDAQ und der jüngsten Kursvolatilität der Aktien.



Unfähigkeit zur kompetenten Zusammenarbeit mit der US Food and Drug Administration (US-Bundesbehörde zur Überwachung von Nahrungs- und Arzneimitteln).



Versäumnis des CEO, wichtige Anforderungen an seine Position zu erfüllen, wie etwa den Rat und die Expertise von Beratern und Branchenexperten einzuholen, das Unternehmen angemessen zu finanzieren und die Aktionäre des Unternehmens angemessen zu beteiligen.

Unfähigkeit zur Ausschöpfung des Potenzials für wertvolle und vielversprechende Ergebnisse durch die Beziehung zu AscellaHealth LLC: ein hoch angesehenes, im Bereich des Anbietens von Lösungen für den Gesundheitssektor und spezialisierte Apotheken weltweit tätiges Unternehmen, welches über die erforderliche Expertise verfügt, um die Vermarktung des Produkts des Unternehmens zur Behandlung der gutartigen Prostata-Hyperplasie (BPH) zu unterstützen.

AscellaHealth LLC: Verpasste Chance, die festgelegten finanziellen Ressourcen, das Fachwissen und die Erfahrung von AscellaHealth zu nutzen, um Pharmazeutika, Medikamente und biotechnologische Produkte weltweit erfolgreich zu positionieren.



Fehlender strategischer Marketingplan und fehlende Kommunikation mit internen und externen Zielgruppen, um eine wirksame Positionierung für die Marktzulassung des Arzneimittels NYMOZARFEX – des besten Medikaments in seiner Klasse – zur Behandlung der Symptome von gutartiger Prostata-Hyperplasie (BPH) zu erreichen. BPH ist eine der häufigsten Erkrankungen, von denen Männer mittleren und höheren Alters weltweit betroffen sind.

Fehlen einer Lösung oder eines Plans zur finanziellen Wiederherstellung des Unternehmenswertes.

Durch den Abbruch des Anschlusses an AscellaHealth wird finanzielles Engagement verhindert und das Vorhandensein der erforderlichen Kompetenz zur Wiederherstellung des Unternehmenswerts hinsichtlich der Entscheidung zur Zulassung auf dem dänischen Markt verneint.



Stetiger Rückgang des Aktienwerts, während der CEO nachweislich ein überzogenes Lohnpaket erhielt und innerhalb der letzten fünf Jahre Aktien im Wert von über 4.000.000 US-Dollar persönlich verkaufte.



Die potenzielle Partnerschaft mit AscellaHealth, LLC wurde vom CEO beendet – ohne vorherige Gespräche mit wichtigen Mitgliedern des Vorstands und anderen Führungskräften.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/erwiderungsschreiben-an-die-aktionare-der-nymox-pharmaceutical-corp-301873601.html