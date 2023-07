NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zum Streit der Koalition über das Elterngeld:

"SPD-Chef Lars Klingbeil versucht, die erneute Koalitionsdebatte zwischen Grünen und FDP zu befrieden, in dem er statt einer Kappung der Einkommensgrenzen beim Elterngeld die Abschaffung des Ehegattensplittings vorschlägt. Ein uralter Wunsch der Sozialdemokraten und auch der Grünen, wo die steuerliche Bevorteilung für Haushalte, in denen ein Partner deutlich besser verdient als der andere, als eine "Herdprämie" für die Frau verunglimpft wird. Was Klingbeil nicht sagt: Gäbe es das Ehegattensplitting nicht mehr, würden viele Haushalte aus der Mittelschicht, die davon profitieren, deutlich mehr Steuern zahlen müssen. Ob die SPD das wirklich als sozial gerecht verkaufen kann und will?"/DP/jha