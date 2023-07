FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu einem NATO-Beitritt der Ukraine:

"(.) es hat schon etwas von einem Machtwort, dass Präsident Biden (.) noch einmal deutlich gemacht hat, wie er zu den Forderungen steht(.): Die Ukraine wird nicht Mitglied, solange der Krieg läuft(.) Bidens Kurs ist vernünftig, wie so oft in dieser Krise. Er hat recht mit dem Hinweis, dass ein Beitritt während des Krieges bedeuten würde, dass die NATO gegen Russland kämpfen müsste. (.) Überraschender ist schon die Deutlichkeit, mit der er andere Voraussetzungen für einen Beitritt nannte, wie etwa die Demokratisierung der Ukraine. (.) Die Entscheidung über den Beitritt der Ukraine ist so weitreichend, dass man sie nicht treffen sollte, ohne genau zu wissen, wie die politisch-militärische Landkarte Europas aussieht, wenn der Krieg beendet ist oder es auch nur einen Waffenstillstand gibt."/DP/jha