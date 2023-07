FRANKFURT (dpa-AFX) - Auch am Dienstag dürfte es am deutschen Aktienmarkt zaghaft aufwärts gehen. Knapp eine Stunde vor dem Beginn des Haupthandels signalisierte der X-Dax den Leitindex Dax 0,4 Prozent fester bei 15 735 Punkten. Die Vorgaben aus dem späten Handel an der Wall Street am Vortag sind ebenso freundlich wie die von den asiatischen Börsen. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte ebenfalls etwas fester starten.

"Die Vorgaben aus Asien und den USA sind überwiegend freundlich, was einen positiven Handelsauftakt ermöglichen sollte", hieß es am Morgen von der Landesbank Helaba. Anleger gehen damit nach einem schwachen Start in den Monat Juli wieder etwas zuversichtlicher an Aktien heran. Am Tag vor den US-Inflationsdaten, die zur Wochenmitte mit Spannung erwartet werden, stehen die finalen deutschen Verbraucherpreise für Juni und der ZEW-Index auf der Agenda.