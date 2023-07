Tourismus in Deutschland wieder über Vor-Corona-Niveau

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der Tourismus in Deutschland hat sich zuletzt wieder über das Vor-Corona-Niveau erholt. Im Mai verbuchten die Beherbergungsbetriebe 5,8 Prozent mehr Übernachtungen als im gleichen Monat vor vier Jahren, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag nach vorläufigen Ergebnissen mitteilte.Insgesamt waren es 47,0 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste und damit 9,2 Prozent mehr als im Mai 2022. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg gegenüber dem Vorjahresmonat um 7,6 Prozent auf 39,8 Millionen. Das waren 8,2 Prozent mehr als im Mai 2019.Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahresmonat um 18,9 Prozent auf 7,2 Millionen, lag damit aber noch 6,0 Prozent unter dem Vorkrisenniveau von Mai 2019, so die Statistiker.