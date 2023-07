DAX mit Kurs auf 15.900 Punkte

Der DAX befindet sich aktuell in einer Gegenbewegung und könnte am heutigen Dienstag den Widerstand um 15.700 Punkte nachhaltig nach oben durchbrechen. In diesem Fall wäre mit einem weiteren Hochlauf bis 15.820 Punkte zum 10er-EMA, darüber bis 15.900 Punkte zu rechnen, wo sich der nächste wichtige Widerstand befindet. In der Folge der Gegenbewegung sind aber eher wieder fallende Kurse zu erwarten. Die Lage hat sich mit dem Kursrutsch der Vorwoche für den DAX langfristig eingetrübt.

An der Konjunkturfront stehen am heutigen Dienstag um 11:00 Uhr die deutschen ZEW-Konjunkturerwartungen sowie gleichzeitig die ZEW-Konjunkturerwartungen der Eurozone für den Monat Juli, einem der wichtigsten Frühindikatoren für die Wirtschaftsentwicklung für die kommenden 6 Monate im Fokus. Analysten erwarten hier einen Wert von -10,5 Punkten, was auf eine schwächere zukünftige Wirtschaftsentwicklung hindeutet.