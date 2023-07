BERLIN (dpa-AFX) - Trotz der Einigung auf eine Krankenhausreform befürchtet die Deutsche Krankenhausgesellschaft, dass in den kommenden Jahren zahlreiche kleinere Kliniken schließen müssen. "Wir rechnen damit, dass jedes vierte oder fünfte Krankenhaus die nächsten fünf bis sieben Jahre nicht überleben wird", sagte der Vorstandsvorsitzende Gerald Gaß am Dienstag im ZDF-"Morgenmagazin". "Das ist auch unsere größte Sorge, dass in den kommenden Jahren, bevor die Reform überhaupt wirken kann, viele kleine Krankenhäuser gerade im ländlichen Raum wegfallen werden."

Man sei nicht grundsätzlich gegen die Inhalte der von Bund und Ländern vereinbarten Reform, sagte Gaß. "Was uns wirklich enttäuscht hat, ist: Der Weg, der dorthin führen soll, ist im Prinzip nicht geordnet. Wir rechnen mit einem weiterhin kalten Strukturwandel."