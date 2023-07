Rheinmetall: Gibt der neue Milliardendeal der Aktie weiteren Rückenwind?

Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat am Montagabend einen neuen milliardenschweren Auftrag bekannt gegeben. Deutschland und die Niederlande bestellen insgesamt mehr als 3.000 Luftlandefahrzeuge vom Typ Caracal im Wert von 1,9 Milliarden Euro.

Ask 1,66

Ask 1,66

Ask 1,76

Ask 1,76

Björn Bernhard, Geschäftsführer der Rheinmetall Landsysteme, erklärte: "Gemeinsam mit unseren Partnern Mercedes-Benz AG und Armoured Car Systems GmbH haben wir die Fahrzeugproduktion voll industrialisiert, wodurch wir zügig große Stückzahlen in industrieller Serienqualität liefern können."

Die Rheinmetall-Aktie profitiert vom jüngsten Großauftrag: Im frühen Xetra-Handel am Dienstag liegt das Papier knapp ein Prozent im Plus. Eine Aktie kostet derzeit 251,70 Euro (Stand: 11.07.2023, 11:18 Uhr).

Die Mehrheit der Analysten empfiehlt die Rheinmetall Aktie derzeit zum Kauf. Laut MarketScreener empfehlen derzeit neun Analysten die Aktie zum Kauf. Zwei Analysten raten, die Aktie zu halten.

Die Rheinmetall-Aktie hat innerhalb eines Jahres mehr als 30 Prozent hinzugewonnen:





Rheinmetall-Chef Armin Papperger kündigte unterdessen in einem CNN-Interview an, auch ukrainische Spezialisten für die Wartung von Panzern und anderen gepanzerten Fahrzeugen auszubilden, die in einem ukrainischen Rheinmetall-Werk produziert werden sollen.

Tipp aus der Redaktion: Holen Sie sich hier den neuen kostenlosen Report von Lars Wißlers Aktie der Woche! Die 100-Prozent-Chance: "Der vergessene Halbleiter-Favorit! Auf diesen Wert sollten Sie unbedingt einen Blick werfen!

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion