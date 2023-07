Umsätze im E-Commerce fallen um 12 Prozent / Deutliche Korrektur für Gesamtjahr erwartet

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Die schlechte Konsumstimmung in Deutschland macht sich auch zurJahresmitte im Onlinehandel bemerkbar. Gegenüber dem Vergleichsquartal 2022sanken die Online-Umsätze mit Waren (inkl. Mehrwertsteuer, nicht preisbereinigt)von Anfang April bis Ende Juni um 12,2 Prozent auf 19,17 Mrd. Euro. Auf dasgesamte erste Halbjahr gesehen, liegen die bisher aufgelaufenen Umsätze zurJahresmitte (Q1 + Q2) sogar rund 13,7 Prozent unter dem Vergleichswert von 2022.Verglichen mit dem gesamten ersten Halbjahr 2019, also vor Ausbruch derCorona-Pandemie, schlägt weiterhin ein Plus von 14,7 Prozent zu Buche."Zum anfänglichen Konsumschock mit Ausbruch des Ukraine-Kriegs ist eine ganzeReihe negativer Wirtschaftsdaten hinzugekommen, die den Negativtrend im Handelverstetigen. Deutschland ist, wie viele andere Länder auch, in der Rezession.Davon kann sich der Onlinehandel nicht abkoppeln. Nur teure Maßnahmen wie das49-Euro-Ticket begrenzen derzeit die Inflation. Scheinbar hohe Lohnzuwächsewerden durch die kalte Progression oft wieder kassiert. Solange die Menschenerwarten, dass ihre Reallöhne sinken und finanzielle Sonderbelastungen zunehmen,werden sie sich jeden Einkauf gut überlegen. Wir gehen davon aus, dass sichdaran auch in nächster Zeit nichts ändern wird", erklärt MartinGroß-Albenhausen, stellv. Hauptgeschäftsführer des bevh, diegesamtwirtschaftlichen Ursachen.Auffällig ist, dass mit Beginn der Sommer- und Urlaubszeit im zweiten Quartaldie Erholung bei digitalen Dienstleistungen (+8,5 Prozent auf 3.6 Mrd. Euro)nachgelassen hat. In dieses Segment fallen insbesondere Reise- undKonzertbuchungen. Nach den Einbrüchen der Corona-Hochphase hatte es hier zuletztnoch deutlich zweistellige Zuwächse gegeben. Von dem Ausgaben-Niveau aus demzweiten Quartal 2019 (4,8 Mrd. Euro) ist das aktuelle Niveau weit entfernt.Abwärtstrend geht durch alle Online-BranchenIm Vergleich der großen Branchen-Cluster im Onlinehandel gab es im zweitenQuartal nur Verlierer: Abermals am stärksten verloren haben die ClusterUnterhaltung (-14,7 Prozent), Einrichtung (-14,3 Prozent) und Bekleidung (-14,1Prozent). Mit Blick auf einzelne Branchen stehen der Handel mit Schmuck undUhren (-17,4 Prozent), Computer/Zubehör/Spiele (-16,9 Prozent) undHaushaltswaren & -geräte (-16,1 Prozent) aber auch Auto- & Motorradzubehör(-15,9 Prozent) besonders unter Druck (vgl. Umsatztabellen für alleWarensegmente (https://newsletter.bevh.org/d?o000jkki000jvy00d0000000000000000cudzsvnvswh6pu72wktppfootm22) ).Sonderbefragung: Der Optimismus ist gewichenIn die gleiche Richtung wie die Branchenumsätze zeigen die Ergebnisse der