BearingPoint und IONOS beschließen strategische Partnerschaft (FOTO)

Frankfurt / Karlsruhe (ots) - Die Unternehmensberatung und der Cloudanbieter

bündeln ihre Kompetenzen und arbeiten künftig in ausgewählten

Cloud-Infrastrukturprojekten zusammen.



Die Management- und Technologieberatung BearingPoint und der Cloudanbieter IONOS

haben eine strategische Partnerschaft beschlossen. Im Rahmen dieser

Zusammenarbeit wollen beide Unternehmen künftig in Cloud-Infrastrukturprojekten

insbesondere im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung sowie der privaten

Versicherungsbranche kooperieren.





Die Partnerschaft verfolgt das Ziel, datensensible Fachverfahren sowohl imgesetzlichen als auch im privaten Versicherungsbereich konform der geltendendatenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen in Cloud-Infrastrukturen zuermöglichen. Hierbei können sowohl existierende Fachverfahren in die Cloudmigriert als auch neue Use-Cases direkt innerhalb der Cloud konzeptioniert undimplementiert werden. Dabei bündelt BearingPoint seine Technologie- undBeratungskompetenz sowie seine Expertise im öffentlichen und privatenVersicherungswesen mit den umfangreichen, sicheren und flexibel skalierbaren"Infrastructure as a Service"-Angeboten von IONOS. Im Ergebnis profitierenKunden innerhalb und außerhalb des öffentlichen Sektors von einem 360Grad-Angebot, das sowohl die Beratung zur Umsetzung als auch den Betrieb dersicheren Cloud-Infrastruktur selbst beinhaltet. Ergänzend und darauf aufbauendhat BearingPoint mit "Analytic as a Service" bereits einen Service im Portfolio,der KI-basierte Datenanalytik in einer höchst skalierbaren Cloud-Infrastrukturbietet."Aus unseren vielfältigen Kundenbeziehungen im Bereich der gesetzlichen undprivaten Versicherungen wissen wir: Wenn es um Anwendungen geht, die Daten mithohen Sicherheitsanforderungen verarbeiten, ist die Einführung von Cloud und KImit vielen Sorgen, Hemmnissen und Fragezeichen versehen. Wie stehen dieAufsichtsbehörden zu dem Vorhaben? Welche Datensicherheitsrisiken bestehen? Wiebekommen wir die Migration sensibler Verfahren von 'on prem' in die Cloud hin?Und nicht zuletzt: Wann macht der Schritt in die Cloud Sinn und wann nicht?Hierzu liefern wir im Rahmen unserer Partnerschaft Antworten", sagt ThorstenVogel, Partner Insurance bei BearingPoint."Im ersten Schritt wollen wir mit unseren Kunden ergebnisoffene 'Proof ofConcepts' durchführen, die sich sowohl mit der datensicherheitskonformenMigration existierender Fachverfahren in die Cloud aber auch mit derRealisierung neuer Use-Cases, beispielsweise im Bereich der Datenanalytik,beschäftigen. Das spannende an diesem Angebot ist der ganzheitlicheLeistungsumfang, der sich von fachlichem Know-how im Versicherungsumfeld über