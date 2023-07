Wien (APA-ots) - Helmut Ettl, Vorstand der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA), wurde mit Wirkung 10. Juli 2023 für eine Dauer von 2,5 Jahren zum stellvertretenden Vorsitzenden der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) gewählt. Helmut Ettl fungiert damit als Stellvertreter von José Manuel Campa, der 2019 zum Vorsitzenden der EBA bestellt wurde. Der Vorsitzende vertritt die EBA nach außen und bereitet die Sitzungen des Rates der Aufseher, des wichtigsten Entscheidungsgremiums der Behörde, vor und leitet dieses. Der Rat trifft alle politischen Entscheidungen der EBA, z.B. über die Annahme von Entwürfen technischer Standards, Leitlinien, Stellungnahmen und Berichte. In diesem Gremium vertritt Ettl in seiner Funktion als Vorstand der FMA Österreich seit der EBA-Gründung im Jahr 2011 mit Sitz und Stimme.

Die EBA ist eine unabhängige EU-Behörde, deren Aufgabe es ist, ein wirksames und kohärentes Maß an Regulierung und Beaufsichtigung im europäischen Bankensektor zu gewährleisten. Ihre übergeordneten Ziele bestehen in der Wahrung der Finanzstabilität in der EU und dem Schutz der Integrität, der Effizienz und des ordnungsgemäßen Funktionierens des Bankensektors. Die EBA ist unabhängig, jedoch gegenüber dem Europäischen Parlament, dem Rat der Europäischen Union und der Europäischen Kommission rechenschaftspflichtig. Sie ist Bestandteil des Europäischen Systems der Finanzaufsicht (ESFS), dem drei Aufsichtsbehörden angehören: die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA), die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) und die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA). Außerdem zählen der Europäische Ausschuss für Systemrisiken (ESRB) sowie der Gemeinsame Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden und die nationalen Aufsichtsbehörden zum ESFS.



