Bloomberg berichtete am 4.7.23, dass der österreichische Ölkonzern OMV (AT0000743059) und die staatliche ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company) eine Fusion der Tochterunternehmen Borealis (europäischer Marktführer bei Basischemikalien, Düngemitteln und Kunststoffrecycling) und Borouge (Joint Venture von ADNOC und Borealis mit petrochemischen Erzeugnissen und Kunststofflösungen für die Energie-, Infrastruktur-, Mobilitäts-, Verpackungs- und Gesundheitsbranche sowie die Landwirtschaft) erwägen. ADNOC hält derzeit 25 Prozent an Borealis und 24,9 Prozent an der OMV, die wiederum an Borealis (75 Prozent) beteiligt ist, welche wiederum Anteile an Borouge besitzt.

ADNOCs und OMVs kombinierte Position in Borouge liegt bei 90 Prozent, 10 Prozent sind an der Abu Dhabi Stock Exchange gelistet. Entflechtung und Synergien könnten einen Chemiegiganten mit einem Wert von über mehr als 27 Mrd. Euro schaffen. Wer vor diesem Hintergrund das Abwärtspotenzial der OMV-Aktie für begrenzt hält (13 Mrd. Euro Marktkapitalisierung, derzeit Fokus auf Downstream-Aktivitäten mit Raffinierung und Vermarktung), der könnte sich für eine Seitwärtsbewegung positionieren.