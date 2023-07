Steigen die Aktienmärkte ab heute in Vorfreude auf die Daten zur Inflation in den USA morgen, die niedriger ausfallen könnten als erwartet und damit die Fed in Erklärungsnot bringen? Gestern war auffallend, wie Fed-Mitglieder (Daly und Mester) von der Notwendigkeit mehrfacher Anhebungen der Zinsen sprachen. War das eine Art Vorbeugemaßnahme für den Fall, dass die Daten zur US-Inflation morgen niedriger ausfallen? Versucht die Fed also zu sagen: auch denn die Headline-CPI niedriger sein sollte als erwartet, ändert das nichts am Zins-Kurs der US-Notenbank, weil die Kerninflation hoch bleibt? Gestern war auffallend, dass die großen Tech-Aktien sogar die Indizes bremsten, während die klare Mehrheit der "anderen" Aktien stiegen. Ist das der Beginn einer großen Rotation?

Hinweise aus Video: