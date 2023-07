Knapp ein Viertel aller Erwerbstätigen arbeitete 2022 im Homeoffice / Anteil nur geringfügig niedriger als im Vorjahr

WIESBADEN (ots) - Auch nach dem Ende der Covid-19-Pandemie arbeiten viele

Menschen weiterhin von zu Hause. 24,2 % aller Erwerbstätigen in Deutschland

waren im Jahr 2022 zumindest gelegentlich im sogenannten Homeoffice, wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. Damit war der Anteil nur geringfügig

niedriger als im Jahr zuvor (24,9 %), das noch deutlich von

Corona-Schutzmaßnahmen wie der zeitweise geltenden Homeoffice-Pflicht geprägt

war. Gegenüber dem Vor-Corona-Niveau hat sich der Anteil nahezu verdoppelt: 2019

hatten noch 12,8 % der Erwerbstätigen im Homeoffice gearbeitet, im ersten

Corona-Jahr 2020 waren es 21,0 %.



Gegenüber dem Vorjahr deutlicher zurückgegangen ist der Anteil derer, die jeden

Arbeitstag in den eigenen vier Wänden verbrachten: Traf dies 2021 noch auf jede

zehnte berufstätige Person zu (10,1 %), so galt es 2022 nur noch für 7,4 % der

Erwerbstätigen.





Von Beschäftigten im Gesundheitswesen arbeiten nur 6,6 % im HomeofficeWie häufig Homeoffice genutzt wird, hängt stark von der jeweiligen Branche ab.Am höchsten war der Anteil 2022 im Bereich IT-Dienstleistungen: Hier arbeitetengut drei Viertel (76,0 %) der abhängig Beschäftigten zumindest gelegentlich vonzu Hause aus. In der Verwaltung und Führung von Unternehmen sowie in derUnternehmensberatung nahmen 73,0 % Homeoffice in Anspruch, bei Versicherungen,Rückversicherungen und Pensionskassen waren es mehr als zwei Drittel derBeschäftigten (70,4 %). Im Gesundheitswesen konnten mit 6,6 % anteilig diewenigsten Beschäftigten ihre Arbeit auch zu Hause ausüben. Auch eine Tätigkeitim Bau- und Ausbaugewerbe (7,8 %) oder etwa im Einzelhandel (8,3 %) war nurselten im Homeoffice möglich.Homeoffice-Anteil in Deutschland über EU-DurchschnittIm internationalen Vergleich lag Deutschland 2022 über dem EU-weitenDurchschnitt. In den 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union arbeitetendurchschnittlich 22,6 % aller Erwerbstätigen ab 15 Jahren zumindest gelegentlichvon zu Hause aus. In den Niederlanden (53,2 %), in Schweden (45,0 %) und inFinnland (40,6 %) war der Homeoffice-Anteil im vergangenen Jahr EU-weit amhöchsten. In Rumänien (4,3 %), Bulgarien (4,4 %) und Griechenland (9,8 %)arbeiteten anteilig die wenigsten Berufstätigen von zu Hause aus.Methodische Hinweise:Die Daten zum Anteil der Erwerbstätigen in Deutschland, die 2022 von zu Hauseaus arbeiteten, basieren auf den Erstergebnissen des Mikrozensus. Der Anteilumfasst jeweils die Erwerbstätigen, die angaben, zum Zeitpunkt der Befragung inden vergangenen 4 Wochen mindestens einmal oder häufiger von zu Hause ausgearbeitet zu haben. Hierzu gehören beispielsweise auch Lehrerinnen und Lehrer,die zu Hause Unterrichtsstunden vorbereiten oder Klassenarbeiten korrigieren.Beim Homeoffice-Anteil der abhängig Erwerbstätigen in Deutschland sowie bei derBetrachtung nach unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen (WZ 2008) sind dieAuszubildenden nicht eingeflossen.Für den EU-Vergleich wurden alle Erwerbstätigen ab 15 Jahren zusammengefasst,die manchmal oder gewöhnlich von zu Hause aus arbeiteten. Daher kann esvereinzelt zu geringfügigen Abweichungen der aufsummierten Anteile durchRundungen kommen.