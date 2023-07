Saint Gobain (FR0000125007) gehört mit dem Gründungsjahr 1665 zu den ältesten Unternehmen der Welt. Heute erwirtschaften in den vier Segmenten Construction, Building Distribution, Mobility und Industry mehr als 168.000 Mitarbeiter in 75 Ländern einen Jahresumsatz von 51,2 Mrd. Euro und ein EBITDA von 7,12 Mrd. Euro. Am 26.7.23 berichtet der Konzern nach Börsenschluss zum ersten Halbjahr. Hier erwarten die Analysten der SG zwar neue Rekorde bei der EBIT-Marge, allerdings stehen die Frühindikatoren für das Baugewerbe im Geschäftsjahr 2024 auf Rezession.

Unterstützung für die Aktie bietet eine mögliche Wiederaufnahme in den EuroStoxx 50, wo Saint Gobain ab Herbst den irischen Baustoffhändler CRH ersetzen könnte, sofern die Aktienperformance im Sommer stimmt. Wer auf dem aktuellen Kursniveau von 55,50 Euro und einem 2024er KGVe von 9,4 bereits bei einer Seitwärtsbewegung positive Renditen erzielen will und auf einen Puffer Wert legt, greift zum Zertifikat.