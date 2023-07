ROM (dpa-AFX) - Die Industrie in Italien ist im Mai deutlich stärker als erwartet gestiegen. Die Gesamtproduktion legte zum Vormonat um 1,6 Prozent zu, wie das Statistikamt Istat am Dienstag in Rom mit. Dies ist der erste Anstieg nach vier Rückgängen in Folge. Analysten hatten im Schnitt nur mit einem Zuwachs um 0,6 Prozent gerechnet.

